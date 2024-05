Il green alzerà pure il costo del caffè

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ad di Illy Cristina Scocchia: «Oltre alle minacce degli Huthi e alla siccità in Asia, dovremo far fronte agli investimenti richiesti dalle nuove regole Ue. E se Paesi esportatori come l’Etiopia non si adeguano, i flussi migratori cresceranno».