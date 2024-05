Zhang-Oaktree - si avvicina la deadline | questi gli scenari – Sky

(Di lunedì 20 maggio 2024) Stevenè vicino a perdere la Presidenza dell’Inter a causa della mancata estinzione del debito con. Gliche si presentano dinanzi all’imprenditore cinese, in questo momento, sono tre. IL PUNTO – Stevenha ancora un giorno per evitare che si tramuti in realtà il suo incubo di perdere il timone dell’Inter a causa della mancata estinzione del debito con. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, la strada per il passaggio della proprietà nerazzurra al fondo americano sembra tracciata. Ciò nonostante, Stevennon ha alcuna intenzione di rinunciare alle ultime possibilità a sua disposizione per trovare una soluzione in grado di accontentare entrambe le parti. Nello specifico, nell’ambiente vicino all’imprenditore cinese fanno sapere che ...

I dialoghi con Pimco non hanno prodotto gli effetti sperati, Steven Zhang non ha ancora trovato i 375 milioni di euro da restituire a Oaktree ...

Zhang è in uscita dall’Inter e c’è da capire se lo farà entro quarantotto ore, con l’esclussione del prestito da parte di Oaktree. C’è un’opzione per lui di provare a forzare la mano, ma Tuttosport dice che è difficile che ciò avvenga. RISCHIO ...

Mentre a San Siro va in scena la premiazione dello scudetto , ai piani alti del L’Inter cresce la fibrillazione per un futuro sempre più incerto. Il tempo per restituire il prestito da circa 385 milioni è quasi scaduto: i termini sono stati prorogati ...

Zhang spera nel finanziatore last minute per l'Inter, ma Oaktree ha già un acquirente: ecco chi - zhang spera nel finanziatore last minute per l'Inter, ma Oaktree ha già un acquirente: ecco chi - Il Corriere della Sera analizza il futuro dell`Inter: a seguito del mancato pagamento del debito contratto nel 2021 entro i termini prestabiliti, zhang sta per.

Nuovi scenari: Ghisolfi alla Roma, Zhang verso l’addio e Mourinho-Besiktas - Nuovi scenari: Ghisolfi alla Roma, zhang verso l’addio e Mourinho-Besiktas - Ecco le notizie più importanti della giornata con attenzione alla questione societaria dell'Inter Giornata ricca di notizie che riguardano il nostro ...

Zhang-Oaktree, Malago’ interviene sul futuro dell’Inter: “Se vai per certi mari…” - zhang-Oaktree, Malago’ interviene sul futuro dell’Inter: “Se vai per certi mari…” - Giovanni Malagò, Presidente del Coni, interviene sul caso Inter-Oaktree. Parole durissime da parte dell'uomo di sport: stoccata in diretta.