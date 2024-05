Europee | Kelany Fdi - ‘oltre il 30%? N - c’è gente che soffia su fuoco’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Se alleandiamo oltre il? Secondo me non lo superiamo, c’èchesu questo fuoco solo per poter dire che se non ci arriviamo siamo andati male, ma ricordo che alle politiche abbiamo preso il 26%”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli d’Italia Sara. L'articolo CalcioWeb.

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Le elezioni Europee "non sono una corsa ostacoli , hanno un significato politico, quindi non è che uno ha un risultato, punta ad affermare delle idee, dei principi, infatti il dibattito di oggi non è un dibattito che ...

Europee: Kelany (Fdi), 'oltre il 30% No, c'è gente che soffia su fuoco' - europee: Kelany (Fdi), 'oltre il 30% No, c'è gente che soffia su fuoco' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Se alle europee andiamo oltre il 30% Secondo me non lo superiamo, c'è gente che soffia su questo fuoco solo per poter dire che se non ci arriviamo siamo andati male, ma r ...

Elezioni Europee, doppio appuntamento per Enzo Maraio (Psi) nel salernitano - Elezioni europee, doppio appuntamento per Enzo Maraio (Psi) nel salernitano - Doppio appuntamento oggi nell’Agro nocerino-sarnese per il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio candidato capolista all’europee nel collegio meridionale del mezzogiorno con la lista Stati Uniti d ...

--pom555.kr- 30-«­CBBC» Visit our website:(cw55.kr) - Meteo Europa - Europe Weather - --pom555.kr- 30-«­CBBC» Visit our website:(cw55.kr) - Meteo Europa - Europe Weather - METEO Europa. PREVISIONI del tempo per città e stati d'Europa ed estero, affidabili e precise. Weather Europa. Programma i tuoi viaggi in Europa ...