Auto elettrica esplode a Milano in zona San Siro Coinvolti altri veicoli VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un Suv Kia elettrico è esploso ain via Rubens, nel Quartiere Case Nuove, inSan. Per fortuna l’ennesimo incidente che ha riguardato una macchina alimentata a energianon ha avuto conseguenze più gravi, pur avendo coinvoltodue. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incendio che ha avvolto il mezzo abbia avuto origine dall’urto con un sanpietrino che sporgeva dal manto stradale. La pietra avrebbe urtato la parte inferiore dell’, raschiandola. Questa dinamica sembra essere la probabile causa del disastro, anche se non è ancora stata confermata ufficialmente. (continua dopo il)

Il 6 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook una foto che mostra un’auto in fiamme parcheggiata vicino ad altre autovetture lungo una strada di città. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si ...

Un’ automobile elettrica avrebbe preso fuoco in via Rubens , a Milano , dopo aver urtato un sampietrino : l’ Incendio ha coinvolto altri due veicoli

Nuovo, ennesimo episodio di un auto elettrica che esplode . Stavolta il caso a Milano , in via Rubens , nel quartiere Case Nuove, sotto San Siro. L'incendio pare sia dovuto all' urto del Suv KIA elettrico con un sampietrino, che avrebbe toccato una ...

Lamborghini: il V8 biturbo ibrido per la nuova Huracán - Lamborghini: il V8 biturbo ibrido per la nuova Huracán - Lamborghini ha svelato il sistema ibrido che spingerà, verosimilmente, la nuova supersportiva erede della Huracán attesa entro la fine del 2024 ...

Sanlorenzo vara il 50Steel, superyach 'green' - Sanlorenzo vara il 50Steel, superyach 'green' - (ANSA) - milano, 20 MAG - Un superyacht 'green', il 50Steel di Sanlorenzo che verrà consegnato a luglio, usa un sistema Reformer Fuel Cell a metanolo verde per la produzione di energia a impatto zero, ...

Incidente stradale. Ha centrato la centralina - Incidente stradale. Ha centrato la centralina - Un incidente stradale questa mattina presto tra Pero e milano, sulla ex via Novara, in via Silla, all'altezza dello svincolo per Molino Dorino. Un'auto per ...