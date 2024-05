Giro d’Italia 2024 - oggi giorno di riposo Favoriti e orari tv della tappa 16

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Livigno, 20 maggio- Unaper una fuga da lontano, che premierà gli scalatori, oppure un altro assolo di Tadej Pogacar? Lasedici da Livigno a Monte Pana è di montagna, ma intervallata nel mezzo da un lungo tratto di fondo valle per arrivare in Alto Adige dove inizia la doppia scalata finale. Tatticamente servirà un’azione da lontano ben studiata per chi vorrà provare a vincere lacon una fuga. Servirà un gruppetto di attaccanti nutrito e con qualche gregario per affrontare appunto 100 chilometri pianeggianti che separano la finediscesa del Giogo Santa Maria e l’arrivo a Bolzano, dove c’è il traguardo volante che anticipa la scalata del Passo Pinei. Gli scalatori entreranno in azione, ma dovranno essere supportati a metà frazione per arrivare, con discreto vantaggio, alla ...