Studentessa stuprata su una nave da crociera | arrestati tre francesi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Genova, 20 maggio 2024 – L’avrebbero attirata in cabina con una scusa, per poi violentarla. La violenza di gruppo su una ragazza di 19 anni è avvenuta sabato scorso a bordo di unada. Tre uomini di nazionalità francese sono statidalla polizia di frontiera del porto di Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. La19enne era in gita scolastica e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia. I giovani, che l'avrebbero attirata in cabina con una scusa, invece sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia. La ragazza, in stato di choc ha denunciato l'accaduto al comandante che ha chiamato la polizia e laè stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini, tra cui l'analisi delle telecamere di videosorveglianza.