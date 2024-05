Senato | Fdi - ‘mercoledì presentazione manifesto per la vita’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 9, presso la Sala Caduti di Nassiriya deldella Repubblica, ladelper la tutela e la promozione della Vita, della Famiglia e della Libertà in Unione Europea dal titolo “Se l’Europa cambia valori, tu cambia l’Europa”. Interverranno il presidente di Fratelli d’Italia in, Lucio Malan, il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi e il portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe. L'articolo CalcioWeb.

Castellone : oggi in Senato la conferenza stampa di presentazione del reato d’omicidio sul lavoro , a ricordo delle vittime decedute su luoghi di lavoro Si è tenuta oggi in Senato , su iniziativa della Vice Presidente Mariolina Castellone , la ...

Il ruolo del software Made in Italy nel sistema produttivo - Il ruolo del software Made in Italy nel sistema produttivo - Si terrà domani alle 17 presso la Sala Caduti di Nassirya del senato, in Piazza Madama, Roma, la conferenza stampa “Software Made in Italy, il ruolo del software italiano nella trasformazione del sist ...

La Russa, 'Almerigo Grilz mai dimenticato, ricordo bipartisan' - La Russa, 'Almerigo Grilz mai dimenticato, ricordo bipartisan' - "Oggi questa presenza, anche di voi giornalisti, ne onora la memoria. Noi, Almerigo Grilz, non lo abbiamo mai dimenticato né smesso di onorarlo. Il fatto che oggi il ricordo sia bipartisan è important ...

Elezioni a Lesmo: Laura Confalonieri presenta la sua lista, spunta l’ex sindaco Montorio - Elezioni a Lesmo: Laura Confalonieri presenta la sua lista, spunta l’ex sindaco Montorio - Di fatto sono stati in molti, tra i convenuti alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia ... del Comune di Lesmo potrà certamente godere di attenzioni favorevoli dal senato della Repubblica, ...