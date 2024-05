Unisannio - tutti i Rettori della Campania aderiscono al progetto ‘No Women No Panel’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche l’Università degli Studi del Sannio aderisce a “NoNo Panel – Senza donne non se ne parla”, la campagna europea introdotta in Italia dalla Rai e sostenuta dalla Presidenza per promuovere spazio e ruolo per le donne anche nel dibattito pubblico: la Regioneha approvato la delibera di Giunta per inserire l’Ateneo, che ne aveva fatto richiesta, all’interno del Protocollo d’intesa firmato a Napoli lo scorso 27 marzo. Oggi, lunedì 20 maggio alle 11 nella sede del Rettorato a Palazzo San Domenico a Benevento, il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, ha firmato il protocollo alla presenza del Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati, del Presidente CURe Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Antonio Garofalo, di ...

