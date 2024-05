Archiviata l’Atalanta e la possibilità di arrivare in Champions, il Napoli programma la prossima stagione: dai calciatori sino al d.s. L’Atalanta ha definitivamente estromesso il Napoli dalla corsa per la Champions League. Gli orobici, con il netto ...

Addio Meluso solo parziale: ADL gli ha fatto una proposta, i dettagli - Addio meluso solo parziale: ADL gli ha fatto una proposta, i dettagli - ForzAzzurri.net - L'addio di meluso potrebbe essere solo parziale in quanto ADL gli avrebbe proposto l'area tecnica del Bari ...

KK - Meluso, addio solo parziale ADL gli ha fatto una proposta: i dettagli - KK - meluso, addio solo parziale ADL gli ha fatto una proposta: i dettagli - Il presidente ha proposto a meluso di continuare a lavorare per la famiglia De Laurentiis, occupandosi della ricostruzione del Bari ...

REPUBBLICA - Manna scelto da Andrea Chiavelli, può essere una luce sul mercato estero - REPUBBLICA - Manna scelto da Andrea Chiavelli, può essere una luce sul mercato estero - La Repubblica si è soffermata sulla situazione in casa Napoli: "Facile prevedere lunga attesa per la ricostruzione. La chiusura dei rapporti di Gasperini in sub ordine Pioli e altri. Difficile uno str ...