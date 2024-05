(Di lunedì 20 maggio 2024) L’del3×3 non sarà alle. In campo maschile questo fatto era già da tempo noto, in campo femminile il tutto è stato invece certificato dal Preolimpico di Debrecen, che ha sancito l’impossibilità per le azzurre di ripetere quanto fatto tre anni fa volando a Tokyo. Parigi,, è davvero lontana: a Place de la Concorde saranno altre le selezioni a giocarsi le medaglie. Bisogna essere chiari: quello dell’era un percorso complicato. E, del resto, a confermarlo c’è stato fin da subito l’esordio con il team olandese, in certa misura il più temuto assieme a quello ungherese nel raggruppamento. Poi, battuto Israele, è arrivato il tempo di (ri)battere le magiare, con un 19-18 che ha fatto ben sperare. Il problema è che il Canada si è effettivamente rivelato superiore. La ...

La Nazionale Italia na di basket ancora deve ottenere il pass per le Olimpiadi . Sarà dura raggiungere l’obiettivo minimo Mancano ormai pochi mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, uno degli eventi più attesi della stagione. In quasi tutti gli sport, ...

Siamo a pochi giorni, tre per la precisione, dal Preolimpico di Debrecen , l’ultimo del Basket 3×3 per le Olimpiadi di Parigi 2024 . Più ampio dei tre precedenti, prevede tanto per gli uomini quanto per le donne la partecipazione di 16 squadre e tre ...

L’ Italia del Basket femminile 3×3 non andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Le azzurre, nel quarto di finale del Preolimpico di Debrecen (Ungheria) che porta alla rassegna a cinque cerchi, sono state sconfitte in modo netto e incontrovertibile dal ...

Basket 3×3: Italia stavolta senza Olimpiadi con le donne. In cerca di nuovo slancio per la disciplina - basket 3×3: Italia stavolta senza olimpiadi con le donne. In cerca di nuovo slancio per la disciplina - L'Italia del basket 3x3 non sarà alle olimpiadi. In campo maschile questo fatto era già da tempo noto, in campo femminile il tutto è stato invece ...

Prato, entusiasmo per Olimpiadi di Comeana: tutto esaurito con Rosolino - Prato, entusiasmo per olimpiadi di Comeana: tutto esaurito con Rosolino - La piscina di Comeana è stata presa d'assalto in occasione dell'iniziativa promossa dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva.

Malagò: ”Parigi 2024, aspettiamo il basket” (e attacca Abodi) - Malagò: ”Parigi 2024, aspettiamo il basket” (e attacca Abodi) - Meno 67 giorni alle olimpiadi di Parigi 2024. “Gli sport di squadra sono decisivi, abbiamo fatto un bel passo in avanti con la pallavolo femminile. La grande scommessa e il grande desiderio è il baske ...