Gigi D’Alessio e Geolier insieme nel singolo Senza tuccà

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 20 maggio 2024) , il primo featuring inedito tra i due amati cantautori napoletani(GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovodifeat., in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 24 maggio, contenuto nel nuovo album diFra in uscita sempre il 24 maggio e già disponibile in preorder. Dopo numerose collaborazioni di successo tra i due artisti,è il loro primo featuring inedito: una canzone d’amore scritta a quattro mani da, che ne hanno firmato anche le musichea Kekkoe Max D’Ambra. Ilè accompagnato dal videoclip, diretto da Marco ...