Serbia - moda e danza all’Ambasciata d’Italia

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Residenza dell’Ambasciatorea Belgrado ha ospitato l’8 Maggio 2024 una sfilata-evento dal titolo “Laitaliana veste la”. Gli abiti dello storico atelier “Bencivenga Alta Sartoria” , una sartoria artigianale di famiglia che in 70 anni ha portato l’artigianalità di Napoli a sfilare in tutto il mondo, si sono unite all’estro del maestro Antonio Colandrea che ha curato la direzione artistica dello spettacolo., musica ehanno offerto la testimonianza di un’arte della sartoria che trae spunti creativi, ricerca la raffinatezza ed il glamour per poi coniugarli con le movenze tersicoree. L’evento si inserisce all’interno della seconda edizione di “IFIB – Italian Fashion in Belgrade”, la rassegna dedicata alla promozione dellaitaliana in ...