Presentato nel Lazio primo catalogo enoturistico regionale dedicato a vitigni autoctoni tutelati

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma – È statonell’azienda dimostrativa Arsial di Velletri, nel corso della Giornata Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Agroalimentare, ilall’offerta enoturistica del, legata alla valorizzazione deisottoposti a tutela. Il, si legge in una nota, include itinerari e imprese enoturistiche, accomunate dalla presenza diclassificati tra le varietà tutelata della nostra biodiversità agricola(L.R. 15/2000), con l’indicazione di servizi e attività delle quali è possibile fruire nel corso della visita in azienda. “Siamo orgogliosi di presentare questo...

