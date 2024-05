Fedez | peggiora il suo stato si salute Annullata la partecipazione a Da vicino nessuno è normale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lodidisembra essereto, portandolo a cancellare la suaalla puntata inaugurale di "Da," il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. La situazione appare più seria di quanto inizialmente previsto, secondo quanto riferito dal team del rapper. Tuttavia, non ci sono notizie di un suo ricovero in ospedale.

Fedez malore, cosa è successo e come sta «Situazione più grave di quanto immaginato - fedez malore, cosa è successo e come sta «Situazione più grave di quanto immaginato - fedez ha avuto un malore: come sta e cosa è successo Arriva la conferma dell'ANSA «E' stato male, ma non è ricoverato» ...

Fedez: il cantante starebbe di nuovo male, dallo Staff arrivano voci di un problema serio; i Dettagli - fedez: il cantante starebbe di nuovo male, dallo Staff arrivano voci di un problema serio; i Dettagli - Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti. Prima J-Ax, poi Rovazzi e poi Luis Sal. Ora è il turno degli ultras che magari lo fanno anche sentire sicuro. Si è lasciato con la moglie e ...

"Fedez è stato male, ma non è in gravi condizioni e non è ricoverato" - "fedez è stato male, ma non è in gravi condizioni e non è ricoverato" - "Non è ricoverato come qualcuno scrive, è stato male. Non è in gravi in condizioni". E' quanto fa sapere a LaPresse lo staff di Federico Lucia, in arte fedez, confermando che il malore delle ultime or ...