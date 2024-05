Messico - visita diplomatica allo stabilimento Pirelli di Silao

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ambasciatore italiano in, Alessandro Modiano, hato il 10 Maggio 2024 lodella, capoluogo dell’omonima municipalità dello Stato di Guanajuato. Il diplomatico, accompagnato dalla responsabile dell’area commerciale dell’Ambasciata d’Italia, Giovanna Mariotto, è stato ricevuto dall’amministratore delegato diNeumáticos S.A., Enrico Verdino. “Un ringraziamento aMéxico per l’interessantedi, esempio di eccellenza produttiva, impegno per l’innovazione, nonché ricerca e sviluppo locale in questa entità messicana”, ha detto il capo della diplomazia italiana in. Il sito produttivo messicano ...