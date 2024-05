Foreign agents law - ma non solo Ecco su cosa si divide la Georgia

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Questa legge è, nella sua essenza e nel suo spirito, una legge russa, che contraddice la nostra Costituzione e tutti gli standard europei, ed è un ostacolo al percorso europeo”. Con queste parole la presidentena Salome Zurabishvili ha annunciato nel pomeriggio di sabato 18 maggio la sua già anticipata decisione di porre il veto sullalaw, la legge approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamentono, accusata di essere fortemente ispirata all’omonima legge russa utilizzata come strumento di repressione del dissenso. “La legge non è soggetta a modifiche o miglioramenti – questa legge dovrebbe essere abolita”. La risposta alla presidente è arrivata nella mattinata di lunedì 20 maggio, quando il presidente del Parlamento Shalva Papuashvili ha dichiarato che “naturalmente il ...

