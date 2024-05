Industria | Intesa Sp-Prometeia - ‘in 2024 fatturato verso 1 160 mld a fine anno’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Ildell?italiana dovrebbe stabilizzarsi sui 1160 miliardi di euro aanno, a prezzi correnti: +250 miliardi rispetto al 2019, a chiusura di un ciclo post-Covid da record. E’ quanto emerge dal 105esimo rapporto Analisi dei settorili diSanpaolo e, secondo il quale, a prezzi costanti, le attese sono di moderato rimbalzo (+0,6%), che consentirà di recuperare solo in parte quanto perso nel corso del 2023 (- 2,1%). Dopo una prima parte dell?anno ancora debole, infatti, in linea con quella che è stata la tendenza prevalente nel 2023, ci attendiamo un secondo semestre di maggior dinamismo, grazie all?impatto positivo che il rientro dell?inflazione avrà sulla domanda interna e internazionale, e al conseguente ...

