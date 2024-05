Conte pronto al ritorno in Italia L’amico | Vincerà subito

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Antonioa tornare ad allenare indopo un anno sabbatico. Il suo amico Michele Padovano è convinto cheda. Antoniopotrebbe esserea tornare in pista dopo un anno sabbatico. E il suo futuro potrebbe essere nuovamente in, dove diverse big come Napoli, Juventus e Milan sono alla ricerca del nuovo allenatore. A confermarlo èMichele Padovano, convinto che l’ex tecnico dell’Inter porterà immediatamente successi ovunque andrà. “Sono convinto che chi prenderà Antoniosicuramente qualcosa di importante e sin da“, ha dichiarato Padovano ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “Antonio è un allenatore ...