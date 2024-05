Esofagite eosinofila | al Moscati incontro per conoscere la malattia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPuò manifestarsi a tutte le età, ma colpisce soprattutto i bambini e i giovani adulti, con una prevalenza del genere maschile. Per farmeglio l’, una patologia infiammatoria cronica dell’esofago, l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino ha organizzato un interessante-dibattito, che vedrà al tavolo specialisti di diverse discipline. L’evento, curato da Domenico Gargano e Nicola Giardullo, responsabili rispettivamente delle Unità operative di Allergologia e Immunologia Clinica e di Gastroenterologia, in collaborazione con Eseo-Italia, associazione di famiglie contro l’e le patologie gastrointestinali eosinofile, si terrà venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 10,30, ...

