Assange incassa una vittoria | potrà fare appello contro l' estradizione negli Usa

Un tribunale britannico ha deciso che gli Stati Uniti non hanno fornito garanzie sufficienti perché Julian Assange possa essere estradato - Un tribunale britannico ha deciso che gli Stati Uniti non hanno fornito garanzie sufficienti perché Julian assange possa essere estradato - Lunedì l’Alta Corte di Londra, nel Regno Unito, ha stabilito che le garanzie offerte dagli Stati Uniti nell’eventualità di un’estradizione di Julian assange non sono sufficienti, e ha quindi concesso ...

