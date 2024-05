Ladri in casa di Matteo Salvini | Puntata la cassaforte

Roma, ladri nella notte in casa Salvini - Roma, ladri nella notte in casa Salvini - Ladri nella notte nella casa romana del vicepremier matteo Salvini. Sarebbero entrati nell'abitazione approfittando del fatto che all'interno non vi fosse nessuno. Dalle prime informazioni pare non si ...

Roma: ladri in casa del ministro Matteo Salvini - Roma: ladri in casa del ministro matteo Salvini - L'abitazione era vuota al momento del tentato furto. Dalle prime informazioni sembra che i ladri siano fuggiti a mani vuote.

Piano Salva Casa, il CdM prepara il decreto: ecco cosa prevede - Piano Salva casa, il CdM prepara il decreto: ecco cosa prevede - Il Piano Salva casa si articola su tre livelli crescenti di irregolarità da sanare: ecco quali sono e chi dovrà pagare.