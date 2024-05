Morto Raisi - a Teheran si apre la battaglia per la successione a Khamenei

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il presidente iraniano Ebrahimin un incidente di elicottero avvenuto ieri pomeriggio al confine tra Iran e Azerbaigian.era di ritorno da un incontro con il capo di Stato azero Ilham Aliyev per l’inaugurazione di una diga, quando il mezzo che lo trasportava insieme al ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e a diversi altri funzionari si è schiantato al suolo, ufficialmente a causa del maltempo. L’incendio che ne è derivato non ha lasciato sopravvissuti tra i passeggeri?. I fatti sono stati riportati dai media statali iraniani con il contagocce, nel corso dell’intera giornata di domenica, fino alla conferma definitiva dei decessi arrivata stamattina. Nonostante il potere reale in Iran sia detenuto dal Leader Supremo, Ali, dai Guardiani della Rivoluzione e dai pasdarán, la ...