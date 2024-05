Fedez rompe il silenzio | Qualche problema - ma non sono in fin di vita La visita al pronto soccorso e le sue condizioni

(Di lunedì 20 maggio 2024)ildopo la fuga di notizie sulle sue: «Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avutoquesto weekend, ma nulla di grave. Non so...

Conte-Napoli, è calato il silenzio: il mister indispettito per un motivo - Conte-Napoli, è calato il silenzio: il mister indispettito per un motivo - La trattativa tra Antonio Conte e il Napoli avrebbe subito un brusco stop negli ultimi giorni. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

Alain Delon come sta Il figlio Anthony rompe il silenzio a Domenica In: «Ora stabile, se la cava» - Alain Delon come sta Il figlio Anthony rompe il silenzio a Domenica In: «Ora stabile, se la cava» - «Sta abbastanza bene, ha stabilità sul suo stato di salute in questo momento se la cava, sta bene». Anthony Delon ospite da Mara Venier parla dello stato di salute ...

Il popolo bianconero al Friuli: tensione, qualche rammarico e la sorpresa finale - Il popolo bianconero al Friuli: tensione, qualche rammarico e la sorpresa finale - Tensione. La parola che serpeggia tra i tifosi prima della gara, e che fa da metronomo alla giornata di calcio dello Stadio Friuli. Prima della gara, la tensione si scioglie nell’abbraccio di ...