Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo - quante puntate sono? La trama del film-tv

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 20 maggio 2024) 150 anni fa nasceva Guglielmoche, con l’invenzione del telegrafo senza fili, ha permesso alla tecnologia delle comunicazione di sviluppare apparecchi che poi sarebbero diventati la moderna radio e la televisione, ma a cui si devono anche tutte le forme di comunicazione senza fili che utilizziamo oggi. Impossibile, quindi, non dedicargli una fiction: ci ha pensato Raiuno, conche hail-tv che vede come protagonista Stefano Accorsi nei panni di, la cui storia è raccontata in un insolito mix tra biografia e spy-story. Ma dapuntata è composto il-tv su? In tutto, gli episodiquattro, ciascuno della durata ...