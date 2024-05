L’allenamento di Ilary Blasi, ecco come si tiene in forma - L’allenamento di Ilary blasi, ecco come si tiene in forma - Ilary blasi ha pubblicato alcuni video mentre si dedica all’attività fisica, svelando i suoi segreti. Qual è il training mattutino della conduttrice di Mediaset.

Ilary Blasi, dopo Battiti Live conduce La Talpa Cosa sappiamo - Ilary blasi, dopo Battiti Live conduce La Talpa Cosa sappiamo - Questa estate Ilary blasi tornerà in tv alla conduzione di Battiti Live. Il suo prossimo programma potrebbe essere la La Talpa.

“Usciti allo scoperto” Prima uscita di coppia per Sonia Bruganelli: ora non si nasconde più - “Usciti allo scoperto” Prima uscita di coppia per Sonia Bruganelli: ora non si nasconde più - Sonia Bruganelli e il nuovo fidanzato, prima uscita di coppia alla mostra di Stefano Mezzaroma, alla quale era presente anche Ilary blasi.