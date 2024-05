Cina | funzionari - definire esportazioni NEV del Paese come frutto di sovraccapacita’ non regge

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Mentre alcuni Paesi occidentali dipingono le crescentidi veicoli a energia nuova (NEV) da parte dellail risultato di unainterna, diversicinesi hanno confutato questa tesi, affermando che il ragionamento basato sullenon puo’re. He Hailin,o del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, ha affermato che la capacita’ produttiva di una nazione che supera la domanda interna e’ un fenomeno comune a livello globale, poiche’ rispecchia i vantaggi comparativi e deriva dalla divisione del lavoro. He ha formulato queste osservazioni in occasione del quinto episodio della China Economic Roundtable, una ...

Hangzhou, 17 mag – (Xinhua) – Il vice ministro cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, Zhang Yunming, oggi ha esorta to a compiere sforzi per migliorare i progressi nelle tecnologie chiave e all’avanguardia come il 5G-A e il 6G, ...

Taiwan, Lai giura come nuovo presidente: “Lavorare con Cina per la pace” - Taiwan, Lai giura come nuovo presidente: “Lavorare con cina per la pace” - Il presidente eletto di Taiwan Lai Ching-te ha prestato giuramento oggi. Il nuovo leader che dovrebbe cercare di mantenere lo status quo nelle relazioni tra ...