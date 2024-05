Beautiful - anticipazioni americane | Steffy affronta Sheila

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 20 maggio 2024) AForrester affronteràCarter, come si evince dagli spoiler relativi alle puntate. Ricordiamo che, di recente, la figlia di Ridge è stata aggredita di notte in casa sua dalla dark lady e, per difendersi, ha accoltellato la donna, uccidendola. Poco dopo, però, quando Deacon ha accompagnatoalla cremazione, si è accorto che il cadavere avesse tutte e dieci dita dei piedi, mentre la Carter, per far credere a tutti che fosse stata sbranata da un orso, ne aveva amputato uno. A quel punto, Sharpe si è convinto che la sua amata fosse ancora viva e ha chiesto spiegazioni a Lauren Fenmore, la quale le ha raccontato la storia di Sugar, un'ex complice diche, a causa di un inganno della donna, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica ...