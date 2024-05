Il male incurabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alcuni finti cartelli turistici con su scritto “Ambasciata del genocidio” sono comparsi agli inizi di Maggio 2024 nelle strade attorno all’ambasciata d’Israele a Roma di cui l’Ambasciatore Alon Bar, nel quartiere Parioli. Accanto alla scritta una freccia a indicare la direzione per raggiungere la sede diplomatica e un disegno di un edificio con tre torri e delle bombe che cadono dal cielo. I cartelli sono stati trovati in via Aldrovandi e in via Giacomo Puccini. Sulla vicenda indaga la Digos. I punti cardinali ove indagare non sono lontani: l’antisemitismo non è mai morto e l’impaccio della sinistra che si trova suo malgrado a difendere le bandiere palestinesi va ben oltre i connotati politici di una tale campagna di odio. Si tratta di un problema culturale e sociale che interessa la nostra civiltà forse dal suo nascere è assolutamente non risolto nonostante la seconda guerra mondiale ...