Il ddl Nordio passa al Senato | primo sì al testo che abolisce l’abuso d’ufficio e obbliga ad avvertire i colletti bianchi prima di arrestarli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ilha approvato con 104 voti a favore e 56 contrari il ddl. Ile finora unico tassello della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia, è atteso ora alla Camera per il via libera definitivo. Già mercoledì scorso l’Aula di palazzo Madama aveva dato l’ok alla norma più rilevante, l’abrogazione del reato di abusoprevista dall’articolo 1: una scelta che, come hanno avvertito quasi tutti gli addetti ai lavori, rischia di creare spazi di impunità e di porsi in contrasto con il diritto europeo e sovranazionale. Tra la seduta di giovedì 8 e quella di martedì 13 sonote anche il resto delle previsioni, contenute negli articoli da 2 a 9: il depotenziamento del traffico d’influenze, i limiti alla pubblicazione delle intercettazioni, il gip ...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il caso Sgarbi continua a tenere banco in Parlamento. Salvo novità, l'aula di Montecitorio ha in calendario nella seduta ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – E’ ripresa in Senato la discussione del ddl Nordio , il testo di iniziativa governativa n. 808 in materia di modifiche al ... (calcioweb.eu)

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Momento di stanchezza per il dem Andrea Crisanti in Aula del Senato, mentre si votano gli emendamenti al ddl Nordio. Il tutto a favore di telecamere, con la scena ripresa q ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Questa è una visione che sentiamo nostra, garantista, che guarda alla sanzione come strumento di riabilitazione del reo, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Anche il ministro per la Giustizia Carlo Nordio è ora in Aula del Senato, dove si stanno votando gli emendamenti al ddl di riforma. A breve inizieranno le dichiarazioni di ...