Tra storia e pittura Un itinerario dedicato al maestro Morandi

(Di sabato 18 maggio 2024) Tante le iniziative in programma anche in provincia di Bologna. Dopo la positiva esperienza sperimentata nel 2023, il territorio conferma la partecipazione alla rassegna con una progettualità e una comunicazione condivise tra città capoluogo e 17 comuni dell’area metropolitana, tre in più rispetto allo scorso anno, attivando una rete sinergica che riunisce l’intera offerta culturale in un’ottica di rafforzamento del sistema museale coordinato e integrato nelle sue diverse articolazioni. Sono 55 i musei e gli spazi culturali aderenti, la maggior parte dei quali sono a ingresso gratuito o al costo di simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità per legge), a partire dalla fascia di apertura straordinaria, nei Comuni di Bentivoglio, Bologna, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Imola, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San ...