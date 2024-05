LIVE Italia-Ungheria - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | serve una vittoria convincente per la qualificazione

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alladi, terzo ed ultimo match della fase a gironi deldi3×3! Le Azzurre si giocano l’accesso ai quarti di finale per continuare la corsa verso Parigi 2024, ma per passare il turnouna. Il bilancio delle azzurre dopo la prima giornata è di unaed una sconfitta: dopo il ko contro l’Olanda (9-13), infatti, le ragazze tricolore hanno battuto per 21-11 Israele. Per essere certe di staccare il pass per i quarti bisogna vincere segnando almeno sedici punti ...

Dove vedere in tv Jacobs oggi: orari Roma Sprint Festival, streaming, avversari, n. di corsia - Dove vedere in tv Jacobs oggi: orari Roma Sprint Festival, streaming, avversari, n. di corsia - Oggi sabato 18 maggio (alle ore 18.50) Marcell Jacobs correrà i 100 metri la Roma Sprint Festival, kermesse riservata esclusivamente allo sprint che andrà ...

LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: la Ferrari non ha paura! Leclerc sfida Verstappen per la pole - live F1, GP Imola 2024 in diretta: la Ferrari non ha paura! Leclerc sfida Verstappen per la pole - Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Numeri e statistiche GP Imola Buongiorno e bentrovati alla diretta live del secondo giorno del week ...

Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Inter – Lazio di domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie A MILANO – ...