Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi | orari 18 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di sabato 18 maggio 2024) Lavedrà proseguire gliseniorin corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia:, sabato 18, a partire dalle ore 10.00, sono inma qualificazioni e finali del kayak individuale e, a seguire, le finali del kayak a squadre. Nelle qualificazioni delle gare individuali tra le donne sarà al via Stefanie Horn, mentre tra gli uomini saranno inGiovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Gabriele Grimandi, con i tre che rappresenteranno l’Italia anche nella finale a squadre. La sintesi in differita in tv deglidisarà prevista su Rai Sport HD dalle 17.15, mentre la direttaing sarà assicurata per le ...

Seconda giornata di gare agli Europei senior 2024 di Canoa slalom , in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: prevista la fase finale della nuova specialità olimpica del kayak cross , con tre azzurri al via. Nella gara femminile giunge in finale ma ...

Seconda giornata di gare in corso a Tacen, vicino a Lubiana in Slovenia, valide per gli Europei senior 2024 di Canoa slalom per cui è prevista la fase finale della nuova specialità olimpica del kayak cross con tre azzurri al via. Nella gara ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata degli Europei 2024 di Canoa slalom , in scena a Tacen (Lubiana, Slovenia). Quest’oggi verranno assegnati i titoli continentali del kayak ...

Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross, l’Italia in gara dal 15 al 19 maggio - europei di canoa Slalom e Kayak Cross, l’Italia in gara dal 15 al 19 maggio - Roma – Con non poche difficoltà legate al maltempo è in partenza l’appuntamento clou della stagione d’acqua mossa che vedrà gli azzurri impegnati in Slovenia, dal 15 al 19 maggio, per i Campionati ...