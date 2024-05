Il City è imbattibile nonostante lo sponsor analcolico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Poiché anche le cose belle finiscono, eccetto il mio amore per la bionda e le mie scorte di brandy, siamo arrivati anche all’ultima giornata di Premier League, quella che consegnerà il quarto titolo consecutivo al Manchestere fiumi di rotture di palle su quanto è forte Guardiola a tutti noi. Si gioca tutti domani alle vostre 17, con l’Arsenal già in lutto e costretto a sperare in un’altra squadra londinese per il miracolo: i Citizens ospitano il West Ham dopo aver quasi passeggiato sugli smidollati del Tottenham in semifinale, i Gunners se la vedranno in casa con l’Everton. Sia chiaro che non ho nulla contro la squadra di Haaland, al netto delle porcherie finanziare che potrebbero in effetti aver fatto: quello che trovo inaccettabile è loche campeggiava sulle loro maglie nella partita contro gli Spurs: va bene la fascia da capitano ...