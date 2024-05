L’ambasciatore iraniano accolto al Sacro Convento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) ASSISI – Ieri la comunità dei frati deldi San Francesco in Assisi nella persona del Padre custode, fra Marco Moroni, OFMConv, hadella Repubblica Islamica dell’Iran presso la Santa Sede, dottor Mohammad Hossein Mokhtari. Dopo il pranzo in comunità, è seguita la visita alla Biblioteca dele in Basilica. "Una preziosa opportunità di dialogo e di accoglienza, valori di cui san Francesco, e la Basilica che ne custodisce il corpo, continuano ad essere espressione ancora oggi, in linea e in comunione con il magistero di papa Francesco, in particolare nello stile della sua lettera enciclica Fratelli tutti, da lui promulgata il 3 ottobre 2020 proprio sulla tomba di san Francesco", fanno sapere...