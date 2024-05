Il podcast de Linkiesta sull’Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ormai utilizzata negli ambiti più disparati, l’Intelligenzaè entrata anche in un campo che pensavamo esclusivo dell’essere umano, quello dell’arte. In questo episodio, esploriamo l’impatto dell’AI sulla nostra capacità creativa, fra nuove frontiere e minacce digitali, grazie all’intervento della scrittrice Nadia Terranova.

