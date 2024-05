Bonaccini | La nostra Regione è un modello Turismo - sanità e aziende sono delle eccellenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Erano più di trecento ad assistere, ieri sera, al comizio elettorale del presidente uscente dellaEmilia-Romagna, candidato alle elezioni europee, Stefanodel Pd. A fargli gli onori di casa, sul palco allestito di fronte alle nuove scuole elementari, è stato il sindaco, anch’esso uscente, Andrea Baldini. Che ha fatto da apripista al governatore, spiegando in sintesi, i punti chiave del suo programma amministrativo locale per i prossimi 5 anni. Obiettivi principe: "Soelia, di cui se ne parla da tanto-ha spiegato-statale 16, un progetto che anche se non può accontentare tutti è essenziale e strategico per la comunità ed il territorio; ospedale che per molti doveva chiudere ed invece verrà ancora potenziato; le scuole, il futuro dei nostri giovani; il sociale, gli investimenti". Ha poi preso la parola, ...