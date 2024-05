Centinaia di podisti in arrivo - una festa di sport a Porto Potenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Domani mattina, le vie disaranno percorse e colorate dadi atleti che prenderanno parte alla 37esima edizione del trofeo "Città diPicena". La manizioneca, tra le più importanti delle Marche, si svolgerà su un percorso cittadino di dieci chilometri e sarà aperta anche alle categorie giovanili. Per questo motivo, ci saranno diverse limitazioni al traffico cittadino: dalle 6, fino al termine della gara, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Piemonte, via Duca degli Abruzzi, via Colombo, via Doria, via Togliatti, via Verrazzano, via Livorno, piazza Douhet, via Lombardia, via Campania, via Calabria e via Liguria. E sempre nelle stesse strade, sarà previsto pure il divieto di transito dalle 9 alle 12. "Abbiamo ...