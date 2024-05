Impasti - prima di tutto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nascere tra le farine, tra gli. Avere un destino quasi segnato, un mestiere tra le mani e la fortuna di volerlo fare. La storia di Davide Quaglia è più o meno questa: una famiglia di panificatori, venuta su dall’impegno di papà Pietro che, più di cinquant’anni, fa aprì l’insegna Pane Quaglia a Sant’Urbano, nel padovano, in un paesino dove l’agricoltura e il grano sono sempre stati la fonte economica principale, quasi un altro segno del destino, insomma. «La mia storia comincia dal pane perché sono cresciuto presso il panificio di famiglia con altri quattro fratelli. I miei primi anni di lavoro li ho trascorsi occupandomi di aspetti commerciali, poi intorno al 2016 ho deciso di entrare in laboratorio e mettere le mani in pasta come altri miei fratelli e ho subito scoperto che era un lavoro che avevo dentro. Sono entrato quindi a lavorare nel locale Mama, che era ...

Meloni: nessun rimpasto di governo, per le europee il traguardo è il consenso del 2022. Caso Genova "Aspettiamo le risposte di Toti" - Meloni: nessun rimpasto di governo, per le europee il traguardo è il consenso del 2022. Caso Genova "Aspettiamo le risposte di Toti" - Cautela sul caso Toti, perché bisogna aspettare di sentire cosa ha da dire il governatore . Difesa del suo essere «del popolo» contro chi vorrebbe un mondo ...

L’impasto integrale per preparare tantissimi dolci parola di Benedetta Rossi! - L’impasto integrale per preparare tantissimi dolci parola di Benedetta Rossi! - Tutto quello di cui hai bisogno sono la farina integrale, uova, zucchero di canna, olio di semi, acqua e una bustina di lievito per dolci, nulla di più ovviamente si può arricchire l’impasto con ...

Cornacchia VS Pezzetta: come è finita la pizza battle tra due maestri dell'impasto - Cornacchia VS Pezzetta: come è finita la pizza battle tra due maestri dell'impasto - Da Fermenta protagonisti il titolare Luca Cornacchia contro Luca Pezzetta di Clementina di Fiumicino per una sfida con lo scambio dei ruoli: ognuno interpreta con la sua creatività l'impasto dell'altr ...