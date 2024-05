(Di sabato 18 maggio 2024) La poliziadi Camaiore guidata da Claudio Barsuglia è ancora una volta in prima linea nello sviluppo di iniziative e politiche rivolte alla sicurezza. Nei giorni scorsi, gli agenti sono stati protagonisti di una bellissima esperienza con le sezioni C, D, E ed F della scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’ di Capezzano Pianore, che hanno aderito al progetto "Cresco sicuro,alla legalità" organizzato proprio dallain collaborazione con l’amministrazione. "Grazie al personale del comando della, che con pazienza, empatia e professionalità ha spiegato ai bambini, attraverso giochi e percorsi, il significato e il rispetto delle principali regole dei pedoni – il commento del comandante Barsuglia e dell’assessore Luca Mecchi –; le bambine e i bambini hanno ...

Educazione stradale. Municipale nelle scuole - Educazione stradale. municipale nelle scuole - La polizia municipale di Camaiore promuove la sicurezza stradale con il progetto "Cresco sicuro, educazione alla legalità" nelle scuole dell'infanzia. Gli agenti coinvolgono i bambini in attività educ ...

Il radar scatta sul lungolago ma le multe rallentano - Il radar scatta sul lungolago ma le multe rallentano - Il Municipio non chiarisce come mai il controllo venne definito solo ‘misurativo’ e se le multe siano in effetti state recapitate ai conducenti ...

Palermo. Enorme buca causa la morte di un motociclista: l'asfalto ha ceduto poco prima - Palermo. Enorme buca causa la morte di un motociclista: l'asfalto ha ceduto poco prima - Un uomo di 38 anni ha perso la vita a Palermo a causa del cedimento dell'asfalto. La buca non gli ha lascito scampo ...