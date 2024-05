(Di sabato 18 maggio 2024) PADERNO D’ADDA (Lecco) Quattro lavoratori svantaggiati rischiano di perdere il posto e centinaia e centinaia di ciclisti, escursionisti, turisti che quotidianamente frequentato il lung’Adda di restare senza un punto die di accoglienza. Una frana ha cancellato un tratto di Alzaia a ridosso del Naviglio leonardesco da cui si accede da sud allo Stallazzo di Paderno d’Adda, gestito dagli operatori della cooperativa sociale Solleva, il solo punto diappunto e presidio di sicurezza nella valle dell’Adda per 30 chilometri. Fino a quando l’Alzaia non verrà ripristinata - ma ci vorrà probabilmente un anno - si può arrivare allo Stallazzo solo da nord, cioè da Paderno, non più da Cornate, o da uno stretto e disagevole sentiero. "Rischiamo di perdere metà deglidi una stagione cominciata già male a causa dei weekend di ...

Contratti di lavoro e ristoro a rischio: incassi dimezzati - Contratti di lavoro e ristoro a rischio: incassi dimezzati - PADERNO D’ADDA (Lecco) Quattro lavoratori svantaggiati rischiano di perdere il posto e centinaia e centinaia di ciclisti, escursionisti, turisti che quotidianamente frequentato il lung’Adda di restar ...

Auto, Citroën richiama C3 e DS3 per problemi con l’airbag - Auto, Citroën richiama C3 e DS3 per problemi con l’airbag - Citroen ha richiamato molti veicoli C3 e DS3 in vari paesi per problemi legati all'airbag. "In pochi giorni son pervenute centinaia di segnalazioni dai ...

AIRBAG DIFETTOSI, PREOCCUPAZIONE ANCHE A MODENA - AIRBAG DIFETTOSI, PREOCCUPAZIONE ANCHE A MODENA - In pochi giorni son pervenute a Federconsumatori centinaia di segnalazioni dai cittadini allarmati per la propria sicurezza. L’associazione chiede un incontro urgente con le aziende per fornire ...