Lo sguardo di Yu Hua sul mondo | I rapporti umani diventano orribili

(Di sabato 18 maggio 2024) I sentimenti, i desideri, i sogni, ma soprattutto i doppi amori e mariti nella Cina d’inizio Novecento, da nord a sud. Nel suo nuovo romanzo, La città che non c’è, appena arrivato in libreria per Feltrinelli, lo scrittore bestseller cinese, tra i più tradotti nel, Yu Hua, dà voce agli opposti e alle contraddizioni deie della vita. "Contraddizioni sempre presenti, anche nella società contemporanea dove si manifestano in modo diverso. Le relazioni umane oggi sono diventate più spaventosi di quelle che descrivo nel romanzo, in questo momento sono determinate anche dalle armi. Basta pensare alle guerre in corso: il conflitto in Ucraina, la drammatica questione palestinese e israeliana" dice Yu Hua, più volte candidato al Nobel, vincitore del Premio Grinzane Cavour nel 2012 con Vivere! Al Salone del Libro di Torino appena concluso lo ...