LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | De Filippis e Fabbrizi all’attacc - Pellielo e Jessica Rossi per la rimonta

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella seconda giornata giornata deglidi, specialità trap a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap (17-20 maggio) e poi allo skeet (22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegnano le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: sono dunque 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale. Nel trap saranno in gara tra gli uomini Mauro De, Massimoe Giovanni, e, solo per il ranking (senza possibilità di accesso in finale), Giammarco Barletta ...

La diretta LIVE di Casertana-Juventus U23, ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Alberto Pinto si riparte dalla vittoria dei campani all’andata in casa della squadra B dei bianconeri, che per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata degli Europei 2024 di Canoa slalom , in scena a Tacen (Lubiana, Slovenia). Quest’oggi verranno assegnati i titoli continentali del kayak ...

Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Inter – Lazio di domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie A MILANO – ...

Ermal Meta a Radio2 Live Unplugged, il 20 maggio nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo - Ermal Meta a Radio2 live Unplugged, il 20 maggio nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo - Radio2 live Unplugged è una produzione Rai Radio2 e Contenuti Digitali e Transmediali. Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e ...

Catania – Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale - Catania – Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale - COME ARRIVA IL CATANIA – Lucarelli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Furlan tra i pali e con una difesa a tre formata da Castellini, Monaco e Celli. In cabina di regia Quaini con Zammarini e ...