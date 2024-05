Allegri - l’esonero chiude un’era Comportamenti non compatibili Nuova Juve d’assalto con Motta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ultima giornata diallasegue un copione che per molti era già scritto. E che i maligni definiscono prevedibile quanto il gioco di Max: un ’sistema’ da corto muso mai entrato davvero nel cuore del popolo bianconero, ma ampiamente digerito negli anni dei trionfi. L’allenamento mattutino alla Continassa – già al sapore d’addio – poi la rappacificazione con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dopo l’accesissimo confronto nella pancia dell’Olimpico; infine, la convocazione pomeridiana nella sede del club per sentirsi dire quello che già si sapeva dopo la molteplice sfuriata di Roma. Quella di ’Mad Max’ contro tutto e tutti, come se fosse saltato il tappo dopo anni di tensioni.esonerato con effetto immediato, per quello sfogo pocontino e ancor meno sabaudo, con tanto di invito a ...