Un Ambrogino per le due stelle | Internazionale come Milano

(Di sabato 18 maggio 2024) Il volto è serio, quasi corrucciato, ma basta una battuta per sciogliere la tensione: "Sono un filo imbarazzato. Devo cercare di essere istituzionale ma il mio interismo viene fuori". Il sindaco Giuseppe Sala, nerazzurro doc, a quel punto sorride e si prende l’applauso dei dirigenti e dei giocatori dell’Inter, schierati nella Sala Alessi di Palazzo Marino per ricevere l’d’oro che il Comune ha deciso di assegnare alla società di Steven Zhang (assente) per il ventesimo scudetto e la seconda stella appena conquistati. "Grazie ai giocatori – continua il primo cittadino – perché il vostro comportamento in campo e fuori è sempre stato in linea con i valori della città. Vi chiamatevuole essere soprattutto una città aperta, moderna e. Pensate che il 21% dei residenti a ...

Ambrogino per la seconda stella. Nessun invito a Massimo Moratti - ambrogino per la seconda stella. Nessun invito a Massimo Moratti - ambrogino d’oro per le due stelle dell’Inter con un assente eccellente: Massimo Moratti. L’ex presidente nerazzurro non è stato invitato alla cerimonia in programma oggi alle 11 a Palazzo Marino duran ...

