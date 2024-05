La richiesta del passaporto si fa in Posta

(Di sabato 18 maggio 2024) A partire dal mese di luglio il servizio die rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli ufficili d’Italia. Lo ha annunciato il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis. "La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi - ha dichiarato Lasco - questo servizio interesserà progressivamente gli Ufficili di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri". Polis, ha aggiunto Lasco, "procede spedito, ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 ufficili in tutt’Italia. Su indicazione del ministero dell’Interno ci siamo fatti parte attiva per l’estensione del servizio didei ...

