Oggi la raccolta alimentare Unicoop | Il cuore si scioglie contro la povertà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Tornain 124 punti venditaFirenze lapromossa dalla Fondazione Ilsiinsieme aFirenze, con le sezioni soci, Caritas e oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza. Lavedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno consegnati alle mense, agli empori e alle famiglie toscane. Inflazione, carovita e perdita del potere d’acquisto delle famiglie hanno aumentato l’emergenzae ampliato il bacino della: come emerge dalle associazioni del territorio, sono sempre più numerose le famiglie in ...