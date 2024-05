I ’tesori’ di Assisi svelati al pubblico Saranno visitabili anche in notturna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Una serata, quella odierna, per visitare e apprezzare, in un orario particolare, luoghi simbolo della città. Torre del Popolo, Pinacoteca comunale e Foro Romano dioggiinin occasione della Notte europea dei Musei 2024, che si svolge in contemporanea in tutta Europa. Quest’anno l’evento coincidecon la "Giornata internazionale dei musei", istituita dall’ International Council of Museums (Icom) nel 1977. Il Comune diha aderito all’iniziativa, in collaborazione con Opera Laboratori che gestisce i musei civici della città. I tre siti museali del centro storico, dunque, aperti in via straordinaria dalle ore 20 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 23, al costo simbolico di un euro, gratuito ...