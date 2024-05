Italia-Ungheria oggi in tv - orario Preolimpico basket 3×3 femminile | programm - cana -e, streaming

(Di sabato 18 maggio 2024) Osservato il giorno di riposo,sabato 18 maggio torna in campo l’Ital3×3per ilverso Parigi 2024! Le azzurre sfidano alle ore 20:45 circa l’padrona di casa per l’ultimo match della fase a gironi (gruppo D). Una vittoria ed una sconfitta per le ragazze di Andrea Capobianco al termine della prima giornata: dopo il ko contro l’Olanda (9-13) condizionato da un break di 0-5 delle avversarie, le ragazze tricolore hanno reagito prontamente battendo Israele per 21-11. Serve ora un successo con almeno sedici punti segnati oppure nel caso di un punteggio più basso bisogna mantenere almeno quattro punti di scarto per passare il turno ed accedere ai quarti di finale sulla strada che porta all’Olimpiade. L’si presenta alla sfida odierna forte di ...

