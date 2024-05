Il circuito del cuore Camicioli | Mito Max Il futuro è di Piastri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Per Davide, voce e volto della F1 per Sky, l’appuntamento di Imola non può che essere speciale. "E’ uno dei miei circuiti preferiti – conferma –. E poi, evoca in me tanti ricordi, alcuni dolci e altri tristi. Inevitabile pensare alle tragedie di Senna e Ratzenberger, prima di tutto. Ma anche all’incomprensione fra Villeneuve e Pironi. Ero piccolo, all’epoca, ma quello è un caso rimasto nella storia. Ora c’è la grande emozione del ritorno del campionato in Europa, c’è tanta attesa. E la Ferrari porterà gli aggiornamenti...". Difficile tenere a freno l’entusiasmo del popolo del Cavallino. "L’aspettativa dei tifosi è che la Ferrari sia vincente. Ma solo la pista può dire la verità. Intanto, a Miami, c’è stato il primo successo di Norris. I passi in avanti, delle Rosse e non solo, ci sono". Complice l’assenza di lunghi anni di questo Gp, la Ferrari non vince ...