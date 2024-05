Armi e droga in casa Arrestato - patteggia

(Di sabato 18 maggio 2024) La Locale lo teneva d’occhio da tempo, perché conosceva i suoi trascorsi poco rassicuranti in materia di. Anche stavolta, quando gli agenti hanno avvistato un viavai di clienti dasua, hanno avuto un’intuizione giusta decidendo di farsi aprire dal proprietario per dare un’occhiata. Il sessantenne è statonella sua abitazione di Fornaci in città. L’uomo aveva nascosto insette grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare ha anche portato alla luce una pistola a salve calibro 8, modificata in modo che sembrasse vera, e 49 proiettili autentici di una calibro 38 special. Che cosa lo spacciatore ci facesse con questi, è da chiarire. In ogni caso è finito in manette. L’arresto ieri è stato convalidato dal giudice. Il sessantenne si è sfilato dal procedimentondo una pena ...

Centro Valle Intelvi , 12 maggio 2024 – I controlli antidroga della Guardia di finanza, in questi ultimi giorni si sono concentrati in alto lago. Venerdì in Centro Valle Intelvi sono stati controllati, tra gli altri, un uomo e una donna a bordo ...

Durante un servizio di controllo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno arrestato un 20enne per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni . Una pattuglia in borghese del Commissariato ...

Casatenovo (Lecco), 17 maggio 2024 – Ha picchia to la mamma perché non voleva darle i soldi per comprare la droga. Nei giorni scorsi un tossicodipendente sulla cinquantina d' anni di Casatenovo ha letteralmente spaccato la faccia all'anziana madre , ...

